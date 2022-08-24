Ройзман заявил, что его задержали из-за одной фразы Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заявил, что его задержали из-за фразы о спецоперации на Украине

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела послужила всего одна фраза о ситуации на Украине. Он также предположил, что будет этапирован в Москву для проведения расследования, сообщает «Коммерсант-Урал».

Фактически за одну фразу: «вторжение в Украину», — сказал Ройзман журналистам.

На вопрос о том, где именно была произнесена данная фраза, экс-мэр ответил, что говорит это везде.

Уголовное дело в отношении Ройзмана возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием для этого послужило опубликованное бывшим мэром видео на его YouTube-канале.

Ройзмана задержали утром 24 августа. Дверь квартиры он открыл силовикам добровольно. У него дома, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда были проведены обыски.

Суд Екатеринбурга в этом году уже трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию российской армии в соцсетях. Общая сумма взысканий составила 150 тысяч рублей. Также экс-мэр был оштрафован на 85 тысяч рублей за неуважение к власти.