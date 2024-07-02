Рой ос покусал детей на веранде детсада в Москве

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Шесть детей пострадали из-за укусов роя ос на веранде детского сада в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в садике при школе «Преображенская» на 2-й Пугачевской улице.

По предварительным данным, осиное гнездо находилось под полом веранды. У детей появилась сильная аллергическая реакция. Врачи, вызванные на место, осмотрели их, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась. Все дети из одной группы.

Ранее в Краснодаре около 12 детей пострадали в результате срыва крыши в школе, который произошел из-за сильного порыва ветра. Отмечается, что учащиеся получили осколочные ранения различной степени тяжести.

До этого более чем 15 детям, отдыхавшим в санатории «Прометей» в Тверской области, потребовалась медицинская помощь. Несовершеннолетние обратились к врачам с признаками отравления. В прокуратуре региона начали проверку инцидента, в ходе которой пообещали установить, как организовано питание в лагере. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Также более 30 детей обратились за медицинской помощью в оздоровительном центре «Белка». В органах уточнили, что начата проверка по факту инцидента. Некоторых детей поместили в изолятор.