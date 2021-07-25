Рой насекомых в Тверской области закрыл собой небо и напугал жителей

Фото Дмитрий Серов / ТОП Тверь / ВКонтакте

В городе Торжок Тверской области произошло нашествие неизвестных насекомых. Местный житель снял на видео огромный рой. Об этом пишет портал «Топ Тверь».

Судя по кадрам, мошкара слеталась на источники света: фары автомобилей, фонари — насекомые заняли всё свободное пространство. Появившийся из ниоткуда в один момент рой напугал прохожих. Проезжающие автомобили сбивают насекомых, от чего на дороге образовалось целое «кладбище» насекомых.

Некоторые пользователи отметили, что подобное уже происходило в августе 2020 года. Тогда сообщалось о нашествии мотыльков.

Похожий инцидент произошёл в посёлке Усть-Камчатск, на населённый пункт обрушился смерч из комаров. Необычное явление очевидцам удалось заснять на видео. На кадрах видно, как рой насекомых образует столб, похожий на торнадо, и проносится между жилыми домами. По словам очевидца, чёрная туча из комаров накрыла посёлок с первыми лучами солнца.