Рой дронов попытался атаковать регионы РФ: новости СВО на утро 30 декабря Минобороны: украинские дроны попытались атаковать Белгород и Брянск

Фото: МО РФ

Один человек погиб и четверо пострадали в результате массированного ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в числе пострадавших есть ребенок. Также жители Белгородской области сообщали, что было слышно по меньшей мере 20 хлопков во время попытки атаки беспилотных летательных аппаратов.

В Брянской области система ПВО сработала пять раз за сутки, сообщил глава региона Александр Богомаз. Через 20 минут он добавил, что над Брянским районом сбили еще три беспилотника. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, уточняется информация о последствиях.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 29 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Пораженные объекты Украины ударами 29 декабря

Ракетные удары по Украине 29 декабря были нацелены на военные заводы — Малышева в Харькове и «Артем» в Киеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные коллег из регионов. На харьковском предприятии, в частности, выпускают и ремонтируют танки, танковые двигатели и БМП для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в момент ударов на заводе находились 15 единиц военной техники. Он добавил, что всего было зафиксировано 15 ударов в районе Харькова.

Фото: ГСЧС Украины

Одна из главных задач РФ на Украине

Москва видит одной из своих задач в ходе конфликта на Украине не дать киевским властям «уничтожить свой народ», заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ в международной организации Василий Небензя. По его словам, специальная военная операция направлена не против мирных украинцев, а против руководства страны, не пожелавшего остановить боевые действия в Донбассе.

Киеву и Западу посоветовали ждать «самых плохих новостей»

Военные планы Украины потерпели фиаско, в связи с этим властям страны и их западным союзникам в ближайшее время следует ждать «самых плохих новостей», заявил на заседании Совбеза Небензя. По его словам, ставка на решение украинского кризиса на поле боя провалилась, а военная победа над Москвой является недостижимой целью.

Он также добавил, что Киев никогда уже не будет иметь ресурса для удержания ситуации на линии боевого соприкосновения. Тем более у Украины не будет средств добиться перелома в конфликте в свою пользу, подчеркнул Небензя. Он также пообещал устранить «исходящие с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО».

Виновные в жертвах среди мирных украинцев

Власти Украины размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах в нарушение международного права, заявил Небензя. По его словам, «если бы не работа украинской ПВО», жертв среди мирного населения не было бы.

Он также предложил членам Совбеза сравнить удары по Украине и по сектору Газа. Согласно утверждению Небензи, это поможет удостовериться, что причиной жертв среди мирных граждан стала работа украинских систем ПВО, которые военные размещают в жилых кварталах.

Байден забеспокоился о безопасности НАТО из-за украинского конфликта

Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины. Он также призвал сограждан гордиться помощью, которую Вашингтон оказывает Киеву. Таким образом глава американского государства отреагировал на приходившие с Украины 29 декабря сообщения о воздушной тревоге и ударах в ряде городов и областей республики.

По словам Байдена, который в настоящее время находится на новогодних каникулах на карибском острове, данный воздушный удар стал самым крупным с начала СВО. Согласно заявлению американского лидера, для него использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, «многие из которых успешно перехватили переданные США системы ПВО», чем американцы могут гордиться.

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