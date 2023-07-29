Стало известно об отказе ВСУ идти в наступление на Запорожском направлении Рогозин: солдаты ВСУ не идут в наступление на Запорожском направлении из-за больших потерь

Фото: МО Украины

Украинские военные отказываются идти в наступление на Запорожском направлении, сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале со ссылкой на допросы пленных военнослужащих. По его словам, в ряде подразделений ВСУ зреет недовольство решениями командного состава, также есть дефицит необходимых вооружений.

Допросы его пленных свидетельствуют, что в отдельных штурмовых группах ВСУ на этом направлении отмечаются случаи отказа военнослужащих продолжать наступательные действия, — написал Рогозин.

Рогозин также отметил, что ввиду потерь на Запорожском направлении и для усиления группировки войск ВСУ организовало переброску большого количества бронетанковой техники через населенный пункт Белогорье (16 км юго-восточнее Орехова) к линии боевого соприкосновения, а также дополнительных подразделений ВСУ в населенному пункту Кирово.

Минобороны РФ 28 июля сообщило об уничтожении в районе Работино украинских РСЗО, танков и БМП. Там же российские военные пресекли попытку противника подвезти резервы в район Приютного. В результате прибывший личный состав ВСУ был уничтожен. Также поражен пункт временной дислокации ВСУ в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском, отметили в военном ведомстве.