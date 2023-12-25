Рогозин указал на проблему автомобилистов в новых регионах Рогозин призвал ускорить замену автомобильных номеров в новых регионах РФ

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Замена автомобильных номеров и водительских удостоверений в новых российских регионах должна быть ускорена, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин. По его словам, которые приводит радиостанция «Говорит Москва», это имеет важное значение с точки зрения безопасности, так как медлительность местные жители могут расценивать как нерешительность.

Рогозин напомнил, что правительство России установило срок, к которому должна завершится замена водительских удостоверений и автомобильных номеров, — 1 января 2026 года. Однако этот процесс необходимо ускорить, чтобы, среди прочего, обозначить позицию властей касательно будущего новых регионов. По мнению бывшего главы Роскосмоса, правительство должно действовать радикально, решая вопросы, связанные с социальной, экономической и политической защитой местного населения.

Вот сейчас у нас есть решение до 1 января 2026 года. То есть два года эта публика, ждуны, будут думать: если русские не торопятся менять номера, значит, они сами сомневаются, что здесь будет, а вдруг потом вернется сюда старая власть? Если мы пришли, мы должны вести себя радикально с точки зрения защиты населения, — заявил Рогозин.

Как сообщалось ранее, жителям новых регионов России могут разрешить голосовать на выборах президента по украинским паспортам. В местных избиркомах подчеркнули, что решение по этому вопросу пока не достигнуто, однако такие планы есть.