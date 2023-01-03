Рогозин: последние трагические события не обошлись без саботажа Рогозин предупредил, что украинские диверсанты используют российскую форму

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Украинские диверсионно-разведывательные группы стали использовать российскую форму для сбора информации в Донецкой Народной Республике, заявил в своем Telegram-канале экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, «последние трагические события» также не обошлись без саботажа. Он призвал ужесточить контроль на прифронтовых дорогах.

[Украинские ДРГ] используют форму военнослужащих армии России. <...> Заходят на глубину до 10 км нашей территории для сбора развединформации и захвата важных «языков». Появляются непосредственно в расположении наших воинских частей. <...> Полагаю, что контроль на приграничных к фронту дорогах надо ужесточить. <...> Последние трагические события также не обошлись без саботажа вражеского подполья, уверен в этом, — написал Рогозин.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Украина усилила работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Лисичанском направлении. Он назвал напряженной обстановку на данном участке. Филипоненко добавил, что деятельность ДРГ в республике в настоящее время стараются пресечь.

До этого командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщал, что в районе Сватово в Луганской Народной Республике развернуты для ведения подрывной деятельности украинские ДРГ. Он добавил, что пока они находятся в «спящем» состоянии, ожидая приказов.