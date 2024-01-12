Рогов: Зеленский взял пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский фактически взял собственных граждан пенсионного возраста в заложники и шантажирует ими Запад, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, старики нужны главе государства для того, чтобы разжалобить западное общество.

Зеленский открыто признает, что взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими Запад. Мол, дайте деньги на войну, иначе не буду кормить стариков. Зеленский ведет себя как классический террорист, пытаясь заработать на заложниках, — пояснил Рогов.

Ранее Зеленский заявил, что любое промедление с помощью со стороны США бьет по госбюджету Украины и ставит под удар уязвимые категории населения, в том числе пенсионеров. По его словам, все, кто в американском конгрессе блокирует выделение помощи Украине, не понимают, каково это — «поддерживать пожилых людей в воюющей стране».

При этом сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что коррупционные схемы на Украине при Зеленском «расцвели махровым цветом» и многочисленные скандалы не обошли стороной Министерство обороны. По ее словам, на конфликте с Россией там не зарабатывает только ленивый, даже на яйцах, которые для ВСУ приобретались по 17 гривен при реальной стоимости в восемь.