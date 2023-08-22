Рогов заявил об уничтожении подразделений ВСУ на Ореховском направлении

Фото: МО РФ

Авиация Вооруженных сил России нанесла удары по местам скопления украинских подразделений в районе города Орехова Запорожской области, заявил в своем Telegram-канале глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на позиции ВСУ были сброшены фугасные авиационные бомбы ФАБ-500.

Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на Запорожском фронте, — рассказал Рогов.

По словам главы общественного движения, удары также наносились по позициям украинских войск в ближайшем пригороде Орехова. Такие меры позволят предотвратить наступление ВСУ в районе Работино, считает Рогов.

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов ранее заявил о нанесении ударов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Урожайное. По его словам, в результате атаки была уничтожена украинская разведгруппа. В районе Великой Новоселки также уничтожена американская гаубица М777, а в районе Новодонецка — минометный расчет ВСУ. Зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Оса» также сбили украинские беспилотники типа «Фурия».