Рогов заявил об улучшении позиций войск РФ на Времевском направлении Рогов: российские войска улучшили позиции на Времевском направлении линии фронта

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости заявил об улучшении позиций российских войск на Времевском направлении линии фронта. Политик уточнил, что речь идет о населенных пунктах Урожайное, Червоное и Старомайорское. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед, уничтожив несколько десятков боевиков, — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент, уточнил Рогов, российские бойцы закрепились на окраинах сел. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Украинская сторона захватила эти села в рамках контрнаступления летом 2023 года.

ВС России ранее взяли под контроль пять населенных пунктов на территории Харьковской области. В Минобороны РФ уточнили, что в результате наступательных действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Российские военные также ликвидировали чешскую боевую машину Vampire, четыре гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и огневые установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».