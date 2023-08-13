Рогов заявил о тяжелой ситуации в Урожайном Рогов: ВСУ взяли под контроль северную часть Урожайного

Фото: МО Украины

В ходе ожесточенных боестолкновений украинским военным удалось взять под контроль северную часть населенного пункта Урожайное в ДНР, заявил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, для достижения цели противник стал совершать большое число «мясных штурмов». Кроме этого, в боевых действиях под Урожайным были уничтожены несколько подразделений элитных морпехов ВСУ, отметил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Тяжелая и тревожная ситуация сложилась на данный момент в районе Урожайного на направлении Времевского выступа Запорожского фронта. Спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боёв за этот населенный пункт противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного. Чтобы продвинуться на пару сотен метров, враг совершил большое количество «мясных штурмов», потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники, — сказал Рогов.

При этом он отверг информацию о том, что украинским военным удалось полностью захватить Урожайное, отметив, что бойцы ВС РФ продолжают контролировать южную часть населенного пункта. По словам Рогова, ВСУ активно бьют по Урожайному авиабомбами J-DAM, используют большое число дронов-камикадзе, а также сбрасывают снаряды с БПЛА. Активные боевые действия вблизи населенного пункта продолжаются, подчеркнул Рогов.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» отразили несколько атак украинских сил в направлении Урожайного в ДНР. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, противник пошел в наступление при поддержке бронетехники.