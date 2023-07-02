Рогов заявил о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ Рогов: ВСУ в Запорожской области готовятся ко второму этапу контрнаступления

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся во второй раз попытаться масштабно атаковать российские позиции в Запорожской области. Второй этап их контрнаступления может начаться в любой момент, отметил он в беседе с РИА Новости.

Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил, — подчеркнул Рогов.

Он считает, что ВСУ могут сосредоточить основной удар для прорыва на любом из участков фронта. Это может быть и Васильевское направление, и Времевской выступ, добавил общественник.

В июне ВСУ провели максимальное количество действий, которые называются разведкой боем. Противником пробовались различные варианты наступления. При этом постоянно обстреливались тылы российских войск. Целями становились мосты, транспортные узлы, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы, уточнил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российская авиация сбросила авиационные бомбы на места скопления украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Атака проведена, чтобы сорвать наступление ВСУ на Работино, отметил он.