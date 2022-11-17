Рогов заявил, что ВСУ хотят вызвать голод в Запорожской области

Фото: shutterstock

ВСУ стремятся наносить удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области, пытаясь таким образом вызвать голод в регионе, заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов, передает ТАСС. По его словам, из-за украинских обстрелов были уничтожены тысячи единиц скота.

Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания, — сказал он.

Накануне Рогов заявил, что на Украине хотят активизировать боевые действия. По его словам, Киев планирует до конца года начать широкомасштабное наступление в Запорожской области.

Рогов также добавил, что в настоящее время нет предпосылок для заморозки конфликта. Они могу появиться, когда украинской армии будет нанесен ряд существенных поражений, считает член главного совета ВГА. По его мнению, задачей российской стороны является приведение Киева в чувство.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в республике. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.