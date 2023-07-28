Рогов заявил, что российские военные захватили французский танк Рогов: ВС России захватили французский колесный танк AMX-10RC в Запорожской области

Фото: Lance Cpl. Damarko Bones/Public Domain/wikipedia

AMX-10RC

Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, боевая машина находится в идеальном состоянии, ее отправят на изучение специалистам военной промышленности.

Французский тяжелый колесный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее, практически в идеальном, без повреждений, — приводит его слова агентство.

Ранее сообщалось, что поставленные Украине французские бронеавтомобили AMX-10RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции. Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что техника была уничтожена при атаке в Великой Новоселке в ДНР. Журналист указал на то, что осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Украинские военные были вынуждены бросить технику на поле боя.

Минобороны России 10 июня заявило, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, в том числе 4 немецких Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley. Перед этим 8 июня МО РФ заявило об уничтожении дроном-камикадзе РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM. Кроме того, 11 июня военное ведомство РФ сообщило, что за сутки в зоне СВО уничтожили 13 танков, в том числе три Leopard.