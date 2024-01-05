Рогов: Запорожская область подверглась ракетному обстрелу

Фото: Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пологовский район Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В результате пострадал один человек.

В 17:30 село Инженерное подверглось ракетному обстрелу со стороны нацистов. Повреждены линия электропередачи и частный дом на улице Центральной. Осколочные ранения головы и грудной клетки получил мужчина 1948 года рождения госпитализирован в горбольницу Бердянска, — написал Рогов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и пятеро пострадали при новом обстреле Белгорода со стороны украинских войск. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По его словам, четыре человека пострадали в районе авторынка. Двое из них получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Двое других от госпитализации отказались. Пятая потерпевшая обратилась в травмпункт. В момент атаки ВСУ женщина ехала в автобусе, на крышу упал осколок, который задел ее руку по касательной.

Ранее 2 января Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила пять воздушных целей на подлете к Белгороду. В городе звучали сирены ракетной опасности.