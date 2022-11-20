Рогов: ВСУ проводят слаживание перед ударом по Бердянску или Мелитополю

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Переброшенные на линию соприкосновения в Запорожской области в район городов Орехов и Гуляйполе подразделения ВСУ проводят боевое слаживание перед наступлением на Южном направлении к Мелитополю или Бердянску, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Он отметил, что эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на Херсонском и Криворожском направлениях, передает ТАСС.

Противник продолжает накапливать силы в районе Орехова и Гуляйполя для удара на юг, на Бердянск или Мелитополь. Идет боевое слаживание у противника с учетом того, что сразу приходят готовые подразделения. И эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на Херсонском и Криворожском направлениях, — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что главной целью ожидаемого наступления ВСУ может стать Мелитополь.

Если говорить по скоплениям живой силы и техники, то скорее всего приоритетным будет [удар] в сторону Мелитополя. Этот город определен как главный. Мало того, в Генштабе Украины и в окружении Залужного считают, что битва за Мелитополь решит судьбу всей военной кампании по всем направлениям, — отметил Рогов.

Член ВГА указал на прибывающие эшелоны военной техники ВСУ, включая РСЗО HIMARS и танки. По словам Рогова, силы армии Украины концентрируются на железнодорожной станции в районе Вольнянска.

Под [городом] Запорожье, на железнодорожную станцию в районе Вольнянска, по сути это пригород Запорожья, буквально 10-12 км, прибывают эшелоны с тяжелой военной техникой, подтверждено — танки, РСЗО, включая те же HIMARS, — добавил Рогов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовал кадры провального наступления ВСУ на Сватовском направлении. По данным канала, бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронегруппу украинской армии, которая была брошена командованием на прорыв Сватово-Кременного оборонительного рубежа. На видеозаписи, снятой с квадрокоптера, показан массированный артобстрел позиций солдат ВСУ.