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Рогов: ВСУ нанесли рекордное число ударов по Запорожской области 8 января

Рогов: 8 января ВСУ совершили 89 обстрелов в Запорожской области

8 января украинские военные совершили 89 обстрелов на территории Запорожской области, заявил в беседе с ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, эта цифра является рекордной для области. Он отметил, что ВСУ использовали тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

89 обстрелов в воскресенье. Это рекорд по интенсивности для Запорожской области, ВСУ использовали тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы, начиная от калибра 120 мм, — сказал Рогов.

По его словам, сейчас наиболее активные боевые действия в Запорожской области ведутся в населенных пунктах Пологи, Токмак и Васильевка. Рогов утверждает, что обстрелы там происходят почти каждый день.

8 января Рогов сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили три дрона-камикадзе в небе над Мелитополем. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

4 января Рогов сообщал о мощном взрыве в Мелитополе. Он предположил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, взрыв прозвучал примерно в 23:35 по местному времени.

Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что при обстреле в Васильевке Запорожской области погибли пять человек. По его словам, еще 15 человек получили ранения. Среди раненых — четыре сотрудника МЧС, один из них в тяжелом состоянии.