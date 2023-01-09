Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, об этом свидетельствует обмеление Днепра, организованное киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях.

В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС, — сказал Рогов.

Ранее президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Украине необходимо попытаться силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС. По его словам, создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным. Котин призвал ООН направить на станцию миротворцев, игнорируя отсутствие соглашения с Россией. Если же Москва наложит вето на такое решение, это покажет общественности ее намерения, считает украинский представитель.