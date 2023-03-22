Рогов: ВСУ готовят ряд ударов по Запорожской области

Фото: МО Украины

Украинская армия готовится нанести ряд ударов на линии фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости член главсовета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, ВСУ планируют выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска.

Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные. Силы для наступления накапливаются, так же как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации, — сказал Рогов.

Он добавил, что основной удар в ходе готовящегося наступления ВСУ могут нанести по Мариуполю. Рогов пояснил, что этот город очень раздражает Запад как «образец, что будет со всей территорией в плане скорости отстройки, комфорта жизни».

Накануне немецкие СМИ сообщили со ссылкой на источник в НАТО, что украинские войска готовятся к наступлению на Луганскую и Запорожскую области с целью отрезать Крым от материковой части России. В Альянсе добавили, что наступление может начаться весной или летом и оно может кардинально изменить ход боевых действий.