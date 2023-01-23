В Запорожской области рассказали об успехах ВС России Рогов: ВС России отодвинули линию обстрела в Запорожской области

Фото: МО РФ

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России отодвинули линию обстрела в регионе. По его словам, военные «выбили» украинских бойцов из нескольких сел, которые ВСУ использовали в качестве опорных пунктов, передает РИА Новости.

Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области, — сказал Рогов.

Ранее он сообщал, что ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение пункту управления 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ в районе населенного пункта Лежино под Запорожьем.

До этого Минобороны сообщало, что расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа ликвидировали украинские позиции в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Во время проведения операции артиллеристы ЮВО оказали поддержку мотострелковым и танковым подразделениям, нанося интенсивные удары по укреплениям противника, а также скоплениям живой силы и колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепление.