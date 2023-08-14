Рогов: ВС РФ взяли штурмом украинские укрепления в районе Работино

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России атаковали укрепрайон ВСУ в районе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он уточнил, что противник понес существенные потери. Часть украинских солдат взяли в плен. Атаку организовали бойцы 58-й армии.

Русская разведка традиционно взяла штурмом окопы ВСУ, разгромив подразделение врага. Наши разведчики ворвались в окопы врага, уничтожив часть боевиков, часть взяли в плен, — рассказал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у Работино. ВСУ задействовали две штурмовые группы, в составе которых было 40 человек. Позднее к ним на помощь направили дополнительные силы, что не позволило изменить расклад боя. Российская разведка зафиксировала выдвижение ВСУ, после чего в бой вступили артиллеристы и армейская авиация ВС РФ. В ходе боестолкновения украинские войска потеряли 20 единиц техники и порядка 60% личного состава.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве, а также нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.