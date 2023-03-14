Рогов: владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер

Фото: t.me/vrogov

Место взрыва

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что владелец взорванной в Мелитополе машины Иван Ткач умер в больнице от полученных ранений. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений, — написал Рогов.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали женщина и ребенок, которые были госпитализированы. Рогов отметил, что погибший был владельцем одной из крупнейших частных транспортных компаний Мелитополя.

По словам Рогова, в автомобиле на улице Кирова сработало самодельное взрывное устройство. Сила взрыва составила 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

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