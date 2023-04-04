Рогов: в Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников Рогов: на Запорожском направлении уничтожили десятки иностранных наемников

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные уничтожили в регионе базу иностранных наемников. Точными оказались удары российской артиллерии, отметил он в беседе с РИА Новости.

Наши артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области, — подчеркнул Рогов.

Он уточнил, что удар был нанесен снарядом «Краснополь», корректировку осуществлял беспилотник. По самым скромным подсчетам, рассказал Рогов, потери противника составили несколько десятков человек.

Рогов ранее говорил о скоплении достаточной для наступления группировки ВСУ, которая собрана в Запорожской области. По его словам, российская разведка получает данные о поставках ей новой западной бронетехники.

Ранее Владимир Рогов заявил, что самые активные боевые действия в зоне проведения спецоперации идут на Угледарском и Сватово-Кременном направлении. Он подчеркнул, что на Артемовском направлении «перемалывается» огромное количество украинских военных.