Рогов: в Запорожской области отбили попытку атаки мотопехоты ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные отбили атаку украинской мотопехоты на северо-восточном участке боевого соприкосновения на Запорожском направлении, заявил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что ВС РФ и союзные войска уничтожили до 50 вражеских боевиков, три бронемашины и столько же внедорожников.

Пресечена очередная попытка выдвижения роты мотопехоты боевиков Зеленского на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Артиллерией уничтожено три бронированные машины, три внедорожника и порядка 50 боевиков, — заявил Рогов.

Помимо этого, военные ВС РФ нанесли удар по позициям противника в районе сел Каменское и Желтая Круча. В результате удара был уничтожен пункт управления ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. Там, как указал Рогов, в том числе находились ракеты, предназначенные для РСЗО HIMARS.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группировки ВСУ «Лиман» в районе Краматорска ДНР. Он отметил, что в этом же городе российские войска уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады армии Украины. Там хранилось около 2 тысяч реактивных снарядов, предназначенных для РСЗО «Град», а также более 3 тысяч артиллерийских боеприпасов.