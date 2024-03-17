Рогов: в Запорожье спасли от нападения доверенное лицо одного из кандидатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Рогов

На представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение, сообщил в радиоэфире KP.RU глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» и член Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, покушение должно было произойти в городе Бердянске. Общественник не стал уточнять, о ком из кандидатов идет речь. Также он не назвал имя доверенного лица.

Могу сказать без имен и фамилий: на доверенное лицо кандидата, который, по социологии, пользовался и пользуется максимальной поддержкой запорожцев, готовилось покушение, террористический акт. Он был предотвращен, в городе Бердянске готовилось [покушение], — сказал Рогов.

Ранее в Бердянске сдетонировало взрывное устройство возле одного из избирательных участков. Оказалась повреждена одна из стен здания. Никто не пострадал. Позже стало известно, что ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе «Заноза» по избирательному участку, расположенному в городском Доме культуры Бердянска.

До этого в Санкт-Петербурге задержали девушку, которая кинула «коктейль Молотова» в вывеску на одном из избирательных участков в здании школы. Полиция оперативно пресекла ее действия, никто не пострадал.