Рогов: в Запорожье попали в ловушку иностранные наемники

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он рассказал, что группа из 10 иностранцев совершила вылазку на позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Пологи. Рогов пояснил, что их подпустили к линии боевого соприкосновения.

Западные наемники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около 10 человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал кадры полученные с нашлемной камеры одного из наемников. На записи можно увидеть, что в группе были раненые и погибшие. Несмотря на то, что они пытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

Американский наемник Дейн Партридж с позывным Птица, воевавший на стороне Киева, ранее погиб после ранения. Отмечается, что боец прибыл на Украину из штата Айдахо 27 апреля. В ходе боев в Северодонецке получил осколочное ранение в голову. Сообщается, что американец был отключен от системы жизнеобеспечения 3 октября.