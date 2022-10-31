Рогов: в Запорожье действует группировка иностранных наемников Рогов заявил, что в Запорожье действует группировка поляков, грузин и чеченских боевиков

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наемники из Польши, Грузии и чеченские боевики в подконтрольном Украине городе Запорожье составляют группировку более семи тысяч. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Если говорить конкретно по этим категориям, их больше семи тысяч. Чеченские боевики, поляки и грузины начали выстраивать взаимодействие, — сказал он.

По его данным, поляки, грузины и чеченские боевики превалируют среди наемников в городе. Рогов добавил, что в городе также присутствует большое число боевиков батальона «Кракен».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Украины превращают город Запорожье в укрепленный район. Он отметил, что украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня.

Он также сообщил, что наступление ВСУ может обернуться контрнаступлением на город Запорожье. Ранее он заявил, что главная атака украинских войск может начаться осенью на Запорожской линии фронта. По его словам, ВСУ поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени.