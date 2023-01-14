Рогов: в Санкт-Петербурге решается дальнейший сценарий СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

В Петербурге много раз определялась судьба России и «в какой-то степени» сейчас там решается судьба военной операции на Украине, написал в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что приехал в город из-за «вынужденных» обстоятельств, о которых «еще несколько часов назад и не предполагал». Других подробностей Рогов не указал.

В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше, — написал он.

14 января постпред России при ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы к сценарию, при котором целей специальной военной операции на Украине можно было бы достигнуть мирным путем. В противном случае свои задачи Россия достигнет военными методами, отметил он на заседании Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что спецоперация на Украине закончится тогда, когда от Киева не будет угрозы для Москвы. Также должна закончиться дискриминация русскоязычного населения на Украине, добавил дипломат.