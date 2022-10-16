Рогов: украинские власти готовят городу Запорожье судьбу Мариуполя

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Вид драматического театра, разрушенного в результате боевых действий в Мариуполе

Украинские власти готовят городу Запорожье судьбу Мариуполя, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, ВСУ расселяют военных в пустующие или отобранные жилые квартиры рядом с гражданским населением, чтобы использовать его в качестве живого щита. Он отметил, что украинскими военными заселено уже более полутора тысяч квартир в левобережной части Запорожья.

Наши враги готовят Запорожью судьбу Мариуполя. Что они делают: забирают все квартиры, где нет хозяев или хозяева нелояльны к властям Украины, — сказал он.

Рогов ранее сообщал, что украинские власти сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав новые места для форсирования Днепра — западную, северо-западную и юго-западную части Каховского водохранилища. По его словам, до этого Киев неоднократно предпринимал попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной частей Каховского водохранилища.

Он добавил, что ВСУ сосредоточили силы для операции в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). Как утверждает Рогов, в этих местах замечено большое скопление быстроходных катеров и солдат.