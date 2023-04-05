Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье

Группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, заявил РИА Новости глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинская армия подкопила резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Как отметил Рогов, бойцы ВСУ уже готовы действовать.

Они закончили подготовку к своему так называемому контрнаступу, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага, — заявил Рогов.

Он добавил, что попытка наступать для ВСУ и президента Владимира Зеленского может стать «началом конца».

До этого Рогов говорил, что участившиеся в последнее время удары по Мелитополю связаны с подготовкой украинских войск к наступлению на Запорожском направлении. По его мнению, ВСУ таким образом прощупывают почву.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила, что украинские войска в ближайшие недели начнут масштабное наступление в зоне боевого конфликта. Никаких других подробностей о «весеннем наступлении» она не сообщила.