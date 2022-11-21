Рогов: Украина удерживает мирных граждан в городе Запорожье для нужд ВСУ

ВСУ препятствуют выезду мирных граждан из подконтрольного Украине города Запорожье, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона использует гражданских лиц в качестве живого щита для прикрытия военных объектов

Дана команда не давать людям возможности уехать под всеми предлогами. Мы говорим конкретно о городе Запорожье, где у них тактика «слоеного пирога», чтобы боевики президента Украины Владимира Зеленского, иностранного легиона жили в окружении мирных людей, чтобы военные склады находились в окружении мирных объектов, — сказал Рогов.

Рогов также отмечал, что переброшенные на линию соприкосновения в Запорожской области в район городов Орехов и Гуляйполе подразделения ВСУ проводят боевое слаживание перед наступлением на Южном направлении к Мелитополю или Бердянску. Он подчеркнул, что эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на Херсонском и Криворожском направлениях.

Член ВГА указал на прибывающие эшелоны военной техники ВСУ, включая РСЗО HIMARS и танки. По словам Рогова, силы армии Украины концентрируются на железнодорожной станции в районе Вольнянска.