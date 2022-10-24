Рогов спрогнозировал одновременный подрыв ВСУ Днепровской и Каховской ГЭС

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска могут готовить план одновременного подрыва Днепровской и Каховской ГЭС. В беседе с ТАСС он уточнил, что это нужно для затопления Запорожской атомной электростанции, которая после этого не сможет охлаждаться.

Я не исключаю, что они попробуют совместить два сценария. С одной стороны, сначала рвануть Днепрогэс, а затем еще и Каховскую ГЭС. То есть сначала затопить Запорожскую АЭС, а потом не дать возможности ее охлаждать, — считает Рогов.

Кроме того, по его мнению, Украина целенаправленно призывает ООН и Евросоюз направить спецмиссии на Каховскую ГЭС, чтобы внедрить туда своих агентов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что украинские военные выпустили 19 снарядов HIMARS и «Ольха» по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области. В публикации уточняется, что три ракеты попали по Каховской электростанции. Как отметил источник, критических разрушений на территории Каховской электростанции нет, она продолжает работать в прежнем режиме. Минобороны пока никак не комментирует эту информацию. Также очевидцы опубликовали в Сети кадры с предполагаемыми обстрелами города.

18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин обвинил киевский режим в подготовке к использованию запрещенных методов ведения войны в Херсонской области. По его словам, ВСУ готовили массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС.