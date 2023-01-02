Рогов сообщил об обстреле ВСУ Васильевки из РСЗО HIMARS

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области в ночь на 1 января. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что удар по жилым домам был нанесен из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пострадавших нет.

В новогоднюю ночь боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по жилым домам в Васильевке Запорожской области. Никаких военных объектов рядом нет. К счастью, никто не пострадал, но в нескольких квартирах взрывной волной выбило стекла, — написал Рогов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 2 января украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки поврежден объект энергоснабжения. Пострадавших нет. Позднее пожар был локализован.

29 декабря Богомаз сообщил о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в небе над Клинцовским районом Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его данным, пострадавших не было. Один из фрагментов сбитой ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую быстро потушили сотрудники оперативных служб.