Рогов сообщил об обстреле Мелитополя

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Мелитополь в Запорожской области. По его словам, над городом сработала система ПВО. Он уточнил, что взрыв в городе прозвучал в 00:02. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В Мелитополе громко. В 00:02 в городе прозвучал взрыв, — написал Рогов.

До этого Рогов сообщил, что на границе Запорожской области и ДНР идут тяжелые бои. По его информации, ВКС РФ наносят удары по противнику, который пытается выйти на рубежи поселка Старомлыновка.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Херсонской области ракетами Storm Shadow по району, где до этого находился вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Информацию о том, что глава ведомства чуть не попал под обстрел ВСУ, подтвердили в Минпромторге. Там пояснили, что министр находился в регионе, где обсудил с местными властями помощь жителям затопленных территорий. Отмечается, что удар британскими ракетами произошел «через несколько минут» после отъезда Мантурова.