Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье местные жители слышат взрывы. Речь идет минимум о трех взрывах, уточнил политик в Telegram.

В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы, — подчеркивается в его сообщении.

Рогов сослался на предварительную информацию, согласно которой, в пригороде Запорожья работает ПВО украинской стороны.

Ранее Владимир Рогов сообщил о подрыве украинскими диверсантами пешеходного моста в Пологах Запорожской области. Политик уточнил, что мост через реку Конку был взорван 28 декабря, в результате происшествия никто не пострадал.