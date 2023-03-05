Рогов сообщил о сильном взрыве в городе Запорожье Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Украине городе Запорожье

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о сильном взрыве, прогремевшем в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. По его словам, «в Запорожье громко».

Однако, он не предоставил подробной информации о произошедшем, кроме того, что взрыв раздался около 23:17 по московскому времени.

При этом в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. По информации официального сервиса по оповещению граждан, сирены слышны в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в территориях Запорожской области, которые находятся под контролем Киева.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что в случае успешного взятия Артемовска российские военные должный пойти на Краматорск, это и является главной целью ВС РФ в Донбассе. Он подчеркнул, что один из крупнейших городов в Донецкой области находится на окраине региона и в случае его покорения вся территория ДНР будет взята под контроль.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страдания жителей Украины давно бы закончились, если бы страны Запада были заинтересованы в мире. Он также добавил, что представители западных стран в международной организации рассчитывают выставить действия РФ на Украине «в максимально нелицеприятном свете».