Рогов сообщил о работе ПВО по вражескому дрону в Пскове

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Украины атаковали аэропорт в Пскове с помощью дронов, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Минобороны России информацию пока не комментировало.

По словам Рогова, в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов.

Атака началась в 23:40 по местному времени. Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия, — сообщил Рогов.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. О его звуках, в частности, рассказали жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Что именно произошло пока неизвестно. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове.

Вечером во вторник беспилотник Вооруженных сил Украины ударил в жилой дом, в котором находится офис штаба «Единой России» в Новой Каховке. В результате произошедшего в здании начался пожар. Была уничтожена оргтехника и документация. Обошлось без пострадавших.