Рогов сообщил о продвижении российских военных в Запорожской области Рогов: ВС России выбили противника из опорных пунктов у села Приютного

Фото: МО РФ

Российские силы выбили противника из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что военные продвинулись в среднем на 200–500 метров.

Небольшие пехотные группы российской армии при поддержке артиллерии и дроноводов взяли несколько вражеских опорников, продвинулись на 200–500 метров и зафиксировали позиции в районе прудов и Куцей Балки, — уточнил Рогов.

По его словам, работает ствольная артиллерия и РСЗО. Военнослужащие ведут огонь по укрывшемуся в зеленых насаждениях противнику.

Ранее в зоне спецоперации погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. В 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненным людьми. Его мобилизовали в ВСУ в марте прошлого года.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули крупный укрепрайон, расположенный под Донецком: противник был вынужден отступить под натиском российских войск. Кроме того, на решение командования ВСУ повлияли проблемы с подвозом боеприпасов на позиции.