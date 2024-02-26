Рогов сообщил о поражении объекта ВСУ на правом берегу Днепра Рогов: силы РФ ударили по объекту инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские силы нанесли удар по объекту инфраструктуры в районе населенного пункта Широкое Запорожской области, который Вооруженные силы Украины используют для ведения боевых действий, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Населенный пункт находится на северо-западе от города Запорожье.

Удачно ударили по пригороду Запорожья в районе села Широкого — по объекту инфраструктуры, который использовался ВСУ для ведения боевых действий, — сказал общественник.

Ранее Рогов проинформировал, что российские военные зашли в южную часть села Работино, населенный пункт находится под их огневым контролем. При этом большая часть поселка остается в серой зоне, подчеркнул он. По словам общественника, главной задачей для ВС РФ на данном направлении является «срез Работинского выступа», который представляет собой «символ успеха во время контрнаступления ВСУ». Рогов указал, что данный выступ несет потенциальную угрозу в направлении Токмака и потому его «планомерно ликвидируют».

Кроме того, Рогов заявлял, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По его данным, прозвучало по меньшей мере три взрыва. Также он отметил, что в регионе объявлялась воздушная тревога и была слышна работа украинских систем ПВО.