Рогов рассказал о попытках ВСУ атаковать Бердянск Рогов заявил, что ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Бердянск Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны России отразили попытку дронов ВСУ атаковать город Бердянск в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Отмечается, что украинские военные направили беспилотники на российский город вечером 28 апреля.

Взрывы, которые продолжают звучать в Бердянске, — это работа ПВО по вражеским БПЛА, пытающимся атаковать мирные населенные пункты России, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Нижегородскую область беспилотниками типа «Лютый» с фугасными зарядами. По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО сбили восемь дронов.

Канал пишет, что один из вражеских БПЛА был сбит в районе Дзержинска, у трех БПЛА после уничтожения не сдетонировала боевая часть — в настоящее время на месте их падения работают экстренные службы. Источник предполагает, что ВСУ запустили дроны с территории Хмельницкой области. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил атаку. По его словам, никто не пострадал.

Всего же с вечера 28 апреля до утра 29 апреля средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ в российских регионах. Дроны, в частности, уничтожили в Московском регионе, в Курской, Рязанской, Орловской областях, также в Крыму и над акваторией Черного моря.