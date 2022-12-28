Рогов сообщил о подрыве диверсантами пешеходного моста в Запорожье

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подрыве украинскими диверсантами пешеходного моста в Пологах Запорожской области. В своем Telegram-канале политик уточнил, что мост через реку Конку был взорван 28 декабря, в результате происшествия никто не пострадал.

Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, девять месяцев находящимся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась ещё одна — переход через реку Конку, — написал политик.

В результате население деревни лишилось перехода через реку.

Диверсии, совершаемые боевиками ВСУ, в последнее время фиксируются все чаще. Так, в ночь на 13 декабря в пригороде Мелитополя — Константиновке украинские диверсанты взорвали опоры автомобильного моста. Мост устоял, но серьезно пострадали два пролета дорожного полотна.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в пригороде Мелитополя приостановлено движение по автомобильному мосту. Взрывы вечером 12 декабря произошли в районе села Константиновка, это была попытка взорвать мост.