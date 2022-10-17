Рогов сообщил о переброске сил ВСУ на юг Украины

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с западных областей на юг Украины. По его мнению, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции в ближайшие две недели, передает РИА Новости. Они попытаются занять Херсон, Запорожскую АЭС и прорваться к Бердянску, считает Рогов.

Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом, — отметил он.

Он добавил, что замечена активность по переброске ВСУ танков и артиллерии в подразделения, которые в настоящее время находятся в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, оставшихся под контролем Киева.

Представитель администрации Запорожья также рассказал, что идет укрепление всей линии обороны. Он полагает, что наступление ВСУ будет сорвано.

Ранее замглавы главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о провале наступательной операции ВСУ на Бериславском направлении. По его словам, украинские войска наступали на бронетехнике под прикрытием РСЗО, но по ним ударили минометы и артиллерия ВС России, а затем подключилась авиация.