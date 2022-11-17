Рогов сообщил о переброске бригад ВСУ на Запорожское направление

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает две бригады, артиллерию и бронетехнику в сторону Запорожской области, заявил в эфире телеканала «Звезда» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, одним из наиболее приоритетных направление является населенный пункт Орехов.

В данный момент идет переброска двух бригад, причем приоритетным направлением является Орехов. Именно туда сейчас поступают M777 и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила противника, — сказал Рогов.

Он заверил, что российские войска ждут прибытия бригад ВСУ в Запорожской области. По его мнению, наступление украинских военных может перерасти в контрнаступление ВС РФ. Рогов указал на то, что бойцы ВСУ подорвали мост вблизи населенного пункта Черниговка, который находится на линии соприкосновения.

Накануне Рогов заявил, что на Украине хотят активизировать боевые действия. По его словам, Киев планирует до конца года начать широкомасштабное наступление в Запорожской области.

Рогов также добавил, что в настоящее время нет предпосылок для заморозки конфликта. Они могу появиться, когда украинской армии будет нанесен ряд существенных поражений, считает член главного совета ВГА. По его мнению, задачей российской стороны является приведение Киева в чувство.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в республике. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.