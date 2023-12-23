Рогов сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск Рогов: Бердянск дважды за вечер атаковали ударные беспилотники ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ совершили массированную атаку на Бердянск в Запорожской области. По его словам, это произошло дважды за вечер 22 декабря. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Бердянск дважды за вечер атаковали ударные беспилотники украинских нацистов. Не менее шести воздушных целей были поражены средствами РЭБ и ПВО России над жилым районом города, — написал Рогов.

Рогов также добавил, что один из аппаратов ВСУ разрушил жилой дом. По его данным, проживавший там мужчина не пострадал, но строение более непригодно для проживания. Рогов также указал, что в соседнем доме повреждения получили внутренний двор, веранда, остекление и фасад.

Ранее сообщалось, что на подлете к Бердянску силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Третий аппарат упал на территории частного сектора, где при столкновении с землей произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил жилой дом.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Бердянске Запорожской области в результате взрыва погиб российский военнослужащий. По данным канала, бомба была заложена под водительское сиденье его автомобиля. Минобороны России эту информацию не комментировало.