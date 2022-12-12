Рогов сообщил о двух мощных взрывах в Мелитополе

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе вечером 12 декабря были слышны два громких взрыва. По его словам, не исключено, что взорвалось что-то за городом, сообщает ТАСС.

В Мелитополе примерно в 21:35 было слышно два мощных взрыва. Вполне возможно, что они произошли за городом, — подчеркнул Рогов.

Мощный удар по окраине Мелитополя ВСУ наносили вечером 10 декабря. Тогда сообщивший об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий рассказал, что удару подверглась база отдыха. По его словам, представители ВСУ совершили «четыре целенаправленных удара» по коттеджному поселку на выезде из города.

Ранее Владимир Рогов заявил, что украинская армия 10 декабря нанесла удар по гостиничному комплексу в Мелитополе из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он утверждал, что в результате атаки ВСУ были погибшие и раненые мирные люди.