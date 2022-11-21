Рогов заявил, что ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии НАТО

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ВСУ ведут обстрел Энергодара, где находится Запорожская АЭС, из тяжелой артиллерии НАТО, написал в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, прилеты зафиксированы в районе береговой линии.

В данный момент террористы обстреливают из тяжелой артиллерии натовского образца. Энергодар — город, в котором находится крупнейшая АЭС в Европе. По предварительной информации, прилеты в районе береговой линии, — написал он.

Рогов ранее сообщил, что ВСУ препятствуют выезду мирных граждан из подконтрольного Украине города Запорожья. По его словам, украинская сторона использует гражданских лиц в качестве живого щита для прикрытия военных объектов.

Рогов также отмечал, что переброшенные на линию соприкосновения в Запорожской области в район городов Орехов и Гуляйполе подразделения ВСУ проводят боевое слаживание перед наступлением на Южном направлении к Мелитополю или Бердянску. Он подчеркнул, что эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на Херсонском и Криворожском направлениях.