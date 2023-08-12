Рогов: российские войска вернули контроль над Урожайным

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил РФ провели успешную контратаку в населенном пункте Урожайное на западе ДНР, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Прежде украинским войскам удалось закрепиться на севере поселка, но сейчас он снова под контролем ВС РФ.

Вчера вечером — сегодня ночью в результате успешной контратаки ВС РФ выбили противника и полностью восстановили контроль над населенным пунктом, — сообщил Рогов.

По его словам, ожесточенные бои в Урожайном велись буквально за каждый дом. ВСУ предпринимали несколько попыток штурма, однако понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Ранее замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщал, что Вооруженные силы Украины вошли в село Старомайорское. Украинские СМИ утверждали, что населенный пункт полностью перешел под контроль ВСУ. Позднее стало известно, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Запорожском направлении и вытеснили украинскую армию из Старомайорского.

Также стало известно, что ВСУ столкнулись с дефицитом вооружения и техники для продолжения наступательных действий в районе Работино на Запорожском направлении. Для укрепления группировки Киеву пришлось организовать переброску техники через Белогорье и Кирово в районе Орехова.