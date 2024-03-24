Рогов рассказал, зачем на Украине упразднили Запорожский облсовет Рогов: упразднение облсовета объясняется страхом Зеленского потерять Запорожье

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Решение украинских властей упразднить Запорожский облсовет продиктовано страхом президента страны Владимира Зеленского потерять контроль над регионом, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, политик просто пытается отстранить от власти местное население.

Упразднение облсовета продиктовано страхом Зеленского потерять контроль над оккупированным украинскими боевиками городом Запорожьем и части северных районов. Зеленский стремится полностью отодвинуть от власти местное население <...> отдав при этом все на откуп своим ставленникам, — сказал Рогов.

Речь идет о том, что депутаты парламента Украины поддержали роспуск Запорожского областного совета. Полномочия по управлению подконтрольной ВСУ части Запорожской области на время военного положения в настоящий момент переданы областной военной администрации.

Ранее Рогов напомнил, что на Украине отменили выборы, а в мае подойдут к концу все сроки, на основе которых Зеленский может законно находиться у власти. Из-за этого пока еще действующий президент Украины готовится к подавлению протестных настроений и противостоянию с теми, кто будет выступать против его кандидатуры, пояснил он.

18 марта замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк пожаловался, что количество боеприпасов для некоторых видов военной техники сократилось до критических показателей. Промышленность страны не рассчитана на то, чтобы производить много снарядов в короткие сроки. Западные партнеры также проседают в этом вопросе, добавил он.