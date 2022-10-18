Член ВГА Рогов рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ в Запорожье Рогов: около десяти диверсионных групп ВСУ выявили за два дня на Запорожском направлении

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Порядка десяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены на запорожском направлении за последние два дня, заявил в интервью программе «Летучка» телеканала RT член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, после обнаружения эти группы накрыли артиллерийским огнем. Сама ситуация на запорожском направлении остается сложной, но контролируемой.

За последние два дня [на Запорожском направлении] было выявлено около 10 таких диверсионно-разведывательных групп, они были выявлены благодаря беспилотникам, квадракоптерам, — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с западных областей на юг Украины. По его мнению, киевские власти готовятся к полномасштабной наступательной операции в ближайшие две недели. Они попытаются занять Херсон, Запорожскую АЭС и прорваться к Бердянску, считает Рогов.

Он добавил, что замечена активность по переброске ВСУ танков и артиллерии в подразделения в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, оставшихся под контролем Киева. Представитель администрации Запорожья также рассказал, что идет укрепление всей линии обороны. Он полагает, что наступление ВСУ будет сорвано.