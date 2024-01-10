Рогов рассказал об «охоте» на мужчин в Запорожье Рогов: украинские военкомы начали массовые облавы на мужчин в Запорожье

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В украинском городе Запорожье начались массовые облавы на мужчин для принудительной мобилизации, сообщил РИА Новости глава областного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, для организации рейдов прибыли военкомы и сопровождающие их военнослужащие из западных областей Украины.

В Запорожье начались массовые облавы на мужское население. Режим Зеленского в рамках принудительной мобилизации устраивает облавы прямо на улицах и в маршрутках, чтобы затем отправить людей на фронт на убой, — сказал Рогов.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. По словам политика, уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева».

До этого бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов с иронией сообщил, что мобилизацию украинцев в ряды ВСУ можно проводить с помощью жеребьевки или лотереи. Политик предложил использовать метод случайных чисел, который поддерживает большинство его подписчиков. Люди уверены, что это единственно правильный подход к мобилизации, пояснил бывший министр.